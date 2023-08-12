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НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:49

Шапша: беспилотник сбит в Калужской области

Последствий для людей и инфраструктуры нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Беспилотник сбит в Калужской области

Беспилотник сбит в Калужской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на субботу, 12 августа, в Дзержинском районе Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, днем ранее, в пятницу, 11 августа, было закрыто воздушное пространство над Калугой. Как сообщалось, такое решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.