Один турист погиб и семь пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии. Фото: МЧС России

Группа туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате чего погиб один человек, а семь альпинистов получили травмы. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном спасательном отряде МЧС.

«На поисково-спасательные работы выдвинулась команда Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве шесть человек и одной единица техники», — сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Тем временем, в спасатели МЧС России вылетели на вертолете на место обрушения горных масс. В ведомстве также уточнили, что пропали две группы. В одной было пять человек, а во второй – трое. Отмечается, что обе группы были зарегистрированы министерством.

«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту», — сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале ведомства.

Напомним, как ранее сообщили ГУ МЧС по региону, что в 06:00 по местному времени в субботу, 12 августа, появились сообщения о том, что группа туристов попала под камнепад на высоте 3,5 тысячи метров в Черекском районе недалеко от «Безенги».