Гладков: два беспилотника сбиты за сутки в Белгородской области

Два беспилотника сбиты за сутки в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два украинских беспилотника были сбиты в пятницу, 11 августа, в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Также, уточнив также, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам.

«На подлете к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий», — заявил глава региона.

По словам Гладкова, в селе Журавлевка Белгородском районе украинские войска сбросили с дрона гранату, а еще одно неустановленное взрывное устройство было сброшено с беспилотника около села Демидовка в Краснояружском районе.

Напомним, в накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на субботу, 12 августа, в Дзержинском районе региона система противовоздушной обороны сбила беспилотник.