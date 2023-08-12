5.ua: ВСУ усиливают вторую линию обороны в Ровненской области вблизи АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска начали минировать территории недалеко от Ровенской атомной электростанции (АЭС) и усиливать вторую линию обороны на границе с Белоруссией. Об этом пишет телеканал 5.ua.

«В Ровенской области минируют поля вблизи атомной электростанции», — передает украинский телеканал, отмечая, что на белорусско-украинской границе обустраивается вторая линия обороны, где будут установлены ловушки для пехоты и техники.

Тем временем, как заявляют бойцы украинской армии, видимой угрозы с белорусской стороны нет. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают необходимым подготовиться к любому развитию событий.

Напомним, накануне пресс-служба Министерства обороны Белоруссии заявила, что за последние две недели военные республики пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты страны.