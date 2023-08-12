Сапер заявил о применении ВСУ иностранных самозакапывающихся мин Фото: REUTERS

Российские саперы иногда обнаруживают на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР)иностранные самозакапывающиеся мины, которыми украинские войска дистанционно минируют территории. Такое заявление сделал боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум.

Как уточнил российский сапер, подобные мины срабатывают на радиоволны. «Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы ее не видите», - приводит ТАСС его слова.

Сапер заявляет, что такие мину сложно найти щупом, отметив, что это очень опасно, поскольку она может среагировать на металл. Он также сообщил, что такие мины забрасывается на территории дистанционным способом, в том числе при помощи кассетных боеприпасов реактивной артиллерии.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские войска применили сразу три кассетных боеприпаса во время очередного обстрела Донецка. Снаряды были выпущены по двум жилым районам.