Войска РФ уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ со Starlink Фото: REUTERS

Войска российской группировки «Юг» уничтожили пункт управления иностранных наемников украинских войск с терминалом связи Starlink, расположенном в Николаевке. Об этом в субботу, 12 августа, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке», - сказал начальник пресс-центра группировки, отметив, что удар был нанесен расчетами реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Торнадо-С».

Кроме того, ракетный удар нанесли по палаточному лагерю украинских войск в районе населенного пункта Райское.

Напомним, в конце июля этого года подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали глушить спутниковый интернет Starlink.