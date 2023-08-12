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НовостиПолитика12 августа 2023 9:28

Войска РФ уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ со Starlink

ВС РФ нанесли удар по палаточному лагерю украинских войск
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Войска РФ уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ со Starlink

Войска РФ уничтожили пункт управления отрядами наемников ВСУ со Starlink

Фото: REUTERS

Войска российской группировки «Юг» уничтожили пункт управления иностранных наемников украинских войск с терминалом связи Starlink, расположенном в Николаевке. Об этом в субботу, 12 августа, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Уничтожен пункт управления подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке», - сказал начальник пресс-центра группировки, отметив, что удар был нанесен расчетами реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Торнадо-С».

Кроме того, ракетный удар нанесли по палаточному лагерю украинских войск в районе населенного пункта Райское.

Напомним, в конце июля этого года подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали глушить спутниковый интернет Starlink.