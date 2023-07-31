Марочко: российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские средства радиоэлектронной борьбы стали глушить спутниковый интернет Starlink. Подобную тактику начали применять на Луганском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

— Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети интернет через спутники Starlink, — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что российская артиллерия уничтожила украинскую станцию Starlink на Артемовском направлении. Помимо этого удалось уничтожить пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Помимо этого стало известно, что Илон Маск отказал командованию украинской армии в доступе к интернет-соединению Starlink вблизи Крыма. Киев хотел использовать спутниковый интернет для управления надводными беспилотниками в Черном море.