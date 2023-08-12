ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска в минувшую пятницу, 11 августа, нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отметив, что цель удара была достигнута.

Напомним, как писал сайт KP.RU, российские войска также уничтожили пункт управления иностранных наемников украинской армии с терминалом связи Starlink, расположенном в Николаевке.