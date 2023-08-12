Российские ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 12 августа, заявили, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а часть из них обезврежена над акваторией Черного моря.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны сбили в районах населенных пунктов Площанка в Луганской Народной Республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское в Донецкой Народной Республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое в Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над Черным морем.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на субботу, 12 августа, система ПВО в регионе сбила беспилотник.