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НовостиПолитика12 августа 2023 10:26

Российские ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Часть дронов обезврежена над акваторией Черного моря
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Российские ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 12 августа, заявили, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а часть из них обезврежена над акваторией Черного моря.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны сбили в районах населенных пунктов Площанка в Луганской Народной Республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское в Донецкой Народной Республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое в Запорожской области, Покровское Херсонской области, а также над Черным морем.

Напомним, накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на субботу, 12 августа, система ПВО в регионе сбила беспилотник.