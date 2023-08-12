Аксенов: в районе Керченского пролива сбиты две ракеты

На Крымском мосту специальными службами была поставлена дымовая завеса

В районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что Крымский мост не пострадал.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», - сказано в Telegram-канале главы региона.

Аксенов призывает жителей доверять только официальным источникам.

Напомним, накануне Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на субботу, 12 августа, российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили попытку террористической атаки украинских беспилотников. Как сообщили в российском военном ведомстве, атаку собрались осуществить при помощи 20 дронов.