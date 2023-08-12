Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 10:32

Аксенов: в районе Керченского пролива сбиты две ракеты

Крымский мост не пострадал
Елизавета КУЗНЕЦОВА
На Крымском мосту специальными службами была поставлена дымовая завеса

На Крымском мосту специальными службами была поставлена дымовая завеса

В районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что Крымский мост не пострадал.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден», - сказано в Telegram-канале главы региона.

Аксенов призывает жителей доверять только официальным источникам.

Напомним, накануне Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на субботу, 12 августа, российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили попытку террористической атаки украинских беспилотников. Как сообщили в российском военном ведомстве, атаку собрались осуществить при помощи 20 дронов.