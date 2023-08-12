Минобороны: пресечена попытка террористической атаки 20 БПЛА на Крым

В Крыму пресечена атака 20 украинских беспилотников.
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Российские средства ПВО и РЭБ отразили попытку террористической атаки украинских дронов на Крым в ночь на субботу 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. Шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
«Пострадавших и разрушений нет», - добавили в министерстве.
Напомним, советник главы региона Олег Крючков сообщил, что системы противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма в ночь на субботу 12 августа.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что днем в пятницу, 11 августа, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.
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