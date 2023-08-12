Украинский военнопленный: шестеро россиян обратили в бегство 30 бойцов ВСУ Фото: REUTERS

Шесть российских военных в ходе отражения атаки украинской армии около населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв нескольких в плен. Об этом рассказал военнопленный Сергей Щербина.

По его словам, когда украинские военные заняли окопы, российский танк открыл огонь. «Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», - приводит РИА Новости слова пленного.

Щербина также рассказал, что украинские бойцы много пьют, иногда и от страха. Как он заявил, солдаты ВСУ не желают принимать участие в боевых действиях, по крайней мере, это касается тех, кто был насильно мобилизован, которых, по его словам, большинство.

Напомним, накануне украинский военнопленный заявил, что на Украине практически не осталось мужчин, которые могут вести боевые действия, а местные жители хотели бы жить в мире с Россией.