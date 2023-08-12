Минобороны РФ: Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что в субботу, 12 августа, украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант.

«Около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

В заявлении отметили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что около Керченского пролива российские системы ПВО сбили две украинские ракеты. Как писал сайт KP.RU, глава региона отметил, что Крымский мост не пострадал.