«Деколонизировать и разнообразить»: из школьной программы в Британии убирают нетолерантные книги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школы в Великобритании начали убирать из программы по литературе классические произведения, а также удостоенные наградами труды, которые кажутся недостаточно толерантными. Об этом пишет газета Times.

Как передает издание, из списков школьной литературы убирают классические романы и книги, пытаясь «деколонизировать и разнообразить» учебные программы.

В отчете, с которым ознакомилась газета, 23 школы заявили об успехах в борьбе с расизмом после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США в 2020 году.

Среди прочего, академия Томаса Аллейна в Стивенидже убрала из программы повесть лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Стейнбека «О мышах и людях», заявив, что это произведение «усиливает негативные стереотипы», а также имеет «расистские высказывания».

Школа Эшлиндс в Беркхамстеде убрала из своих списков произведение детской писательницы Аннабель Питчер «Моя сестра живет на каминной полке», которая получила премию Брэнфорда Боуза. В учебном заведении заявили, что в история очень стереотипно представлен герой-мусульманин.