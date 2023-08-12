На Украине потребовали от учителей вернуть пособие, выданное в начале СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины потребовали от учителей вернуть единоразовое пособие на сумму 6,5 тысяч гривен (около 17,5 тысяч рублей), которые они получили после начала проведения специальной военной операции. Об этом проинформировало местное издание «Украинские новости».

«Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6500 гривен», - сказано в письме министерства экономики Украины, которое цитирует СМИ.

В документе также подчеркивается, что в отношении тех учителей, которые не вернут необоснованно полученные деньги, министерство подаст иски в суд.

По подсчетам Минэкономики, всего по состоянию на 29 июня деньги не вернули свыше 3,2 тысяч работников бюджетных учреждений сферы науки и образования.

Ранее сообщалось, что на Украине были отменены доплаты пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения. Издание «Зеркало недели» уточняло, что причиной стала нехватка средств в госбюджете. Отмечается, что в пенсионном фонде и минсоцполитики Украины назвали подобные выплаты «лишними, тем более сейчас при дефиците бюджета».