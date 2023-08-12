Минобороны: российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в субботу, 12 августа, сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

«Сегодня около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что украинский дрон обнаружили и сбили российские системы ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал. Разрушений также не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО и РЭБ отразили попытку террористической атаки украинских дронов на Крым, которая была совершена в ночь на субботу, 12 августа. По данным Минобороны России, системы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников. Шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.