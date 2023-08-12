Сбой в работе Google в России произошел 12 августа 2023 года Фото: REUTERS

Сбой в работе поисковой системы Google в России произошел в субботу, 12 августа 2023 года. Такие данные приводятся на странице сервиса для отслеживания сбоев Downradar.

По данным детектора, больше всего жалоб на сбои в работе поисковой системы было получено из Москвы, всего 822. В Санкт-Петербурге пользователи сообщили о неполадках 220 раз, в Казани – 102.

Также с проблемами столкнулись жители Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа и Нижнего Новгорода. Кроме того, жалобы поступали и от жителей Минска.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 24 июня 2023 года в работе мессенджера Telegram произошел сбой, отразившийся на пользователях в ряде городов и регионов России. Тогда сообщалось, что перебои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае.