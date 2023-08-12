«К сожалению, есть проблемы»: директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы

Директор Лады Дэнс сообщил, что певица не может сама передвигаться и говорить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певице Ладе Дэнс провели повторную операцию после ДТП, в которое она попала на трассе М-2 «Крым» под Москвой. Пока артистка не может самостоятельно передвигаться и разговаривать. Об этом ТАСС рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», - сообщил Пудовкин.

Он также добавил, что Лада Дэнс не может и самостоятельно передвигаться, поэтому ее ждет сложная реабилитация. В то же время Пудовкин отметил, что у медиков оптимистичные прогнозы на выздоровление певицы.

По словам директора артистки, Лада Дэнс обязательно запишет видеообращение к поклонникам, но сделает она это позже.

Напомним, 5 августа певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Певица сидела на заднем сиденье и сильно ударилась. У артистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника.

Ранее Пудовкин рассказывал, что звезда еще не очень хорошо себя чувствует и пока о выписке речи не идет. Он также сообщал, что врачи сделают все возможное для минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице.