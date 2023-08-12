Полковник США Макгрегор: иностранные наемники массово уехали с Украины Фото: REUTERS

Большинство иностранных наемников покинули Украину, а среди местных военных растет недовольство из-за отсутствия успехов на передовой. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Даже иностранные наемники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали», - рассказал Макгрегор на своем YouTube-канале.

Эксперт предположил, что на Украине остались только поляки.

Кроме того, по словам Макгрегора, украинские военные уже не видят смысла в продолжении боевых действий. Полковник отметил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) таким образом могут участиться случаи дезертирства. Как следствие, армия будет расколота, а затем полностью разбита. Макрегор не уточнил, когда это может случиться, но, по его мнению, все уже «близки к этому».

Украинский военный, взятый в плен в районе Авдеевки ранее рассказывал о том, как служат в ВСУ иностранные наёмники из Канады и Великобритании. По его словам, натовские наемники не занимались обучением украинцев из-за обстановки на фронте и особенностей местности, но зато непосредственно принимают участие в боестолкновениях.

Ранее министерство обороны заявило, что с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников украинских войск. Тогда же российское оборонное ведомство отмечало, что иностранные наемники используются киевским режимом как «пушечное мясо», поэтому у них остается только один выбор - сбежать из Украины или погибнуть.