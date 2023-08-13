УНИАН: Украина обвинила инструкторов НАТО в провале наступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обвиняют военное руководство Североатлантического альянса в провале наступления. Об этом мнении рассказали в публикации украинского издания УНИАН.

— Те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против Российской Федерации, это ВСУ не умеют в общевойсковой бой, — говорится в публикации.

Помимо этого после ряда провалов, руководство украинской армии решило «действовать по-своему», игнорируя рекомендации западных советников. Командиры считают, что в НАТО ничего не понимают в реальной ситуации в конфликте.

Также на Украине считают, что главная проблема — доктрина НАТО, в которой учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но российские войска превосходят ВСУ своей авиацией. В издании отметили, что США не передают Киеву истребители F-16, поскольку они станут легкой мишенья для ВС РФ. После этого весь мир поймет бесполезность огромных инвестиций.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение о начале наступления ВСУ — преступление. По его информации, с начала наступления украинская армия потеряла более 60 тысяч бойцов, а руководство понимало, что никакого успеха добиться не получится.