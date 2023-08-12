Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал решение о начале наступления ВСУ преступлением Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в ходе наступления. Поэтому решение о его проведении можно назвать преступлением. Такого мнения придерживается бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он уточнил, что в результате наступления украинская армия потеряла около 60 тысяч военных.

«Это безумно высокие цифры. На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами», - заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Аналитик считает, что у ВСУ с самого начала не было шансов на успешное проведение наступления, тогда как, в США все убеждали президента Украины Владимира Зеленского, что Киев движется к триумфу.

Джонсон отметил, что у ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны и артиллерии, а без них даже не стоило предпринимать попытки наступления, так как у России очень хорошо укрепленная линия обороны.

Ранее газета The New York Times подготовила статью о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины. Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее о значительных потерях ВСУ. Он также отмечал, что везде противник остановлен, на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в наступления.