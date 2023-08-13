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НовостиПолитика13 августа 2023 8:58

Украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

В результате обстрела никто не пострадал
Роман ПОЛОСИКОВ
Украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области крупнокалиберным снарядом. Об этом рассказали в Telegram-канале администрации муниципального округа.

— Рано утром 13 августа 2023 года после прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алёшки, — заявили городские власти.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Также в администрации отметили, что штаб подвергся обстрелу со стороны Украины уже не первый раз. Еще третьего июля мощный взрыв произошел буквально в метре от здания, где раздавали бутилированную воду и продуктовые наборы.

Ранее стало известно, что российские войска заняли важный стратегический опорный пункт ВСУ, который находится под Марьинкой. Подразделениям Вооруженных сил РФ удалось выбить оттуда противника и занять стратегически важную точку.