Гладков: обломки украинского БПЛА упали на частный дом в Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Петропавловка Белгородской области сбит украинский беспилотник, а его обломки упали на частный дом. В результате этого повреждена кровля и остекление веранды. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В селе Петропавловка сбит беспилотник противника, — говорится в сообщении.

Также в селе Грушевка беспилотник атаковал объект связи, а по хутору Старый украинские войска выпустили пять снарядов. Разрушений и пострадавших нет. Помимо этого в Шебекинском городском округе удалось сбить еще один дрон.

Ранее стало известно, что за сутки в Белгородской области было сбито два беспилотника ВСУ. В селе Журавлевка украинские войска сбросили с дронов гранату, а вблизи от села Демидовка сброшено неопознанное взрывное устройство. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.