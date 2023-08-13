Минобороны: Российская система ПВО перехватила восемь снарядов HIMARS за сутки Фото: REUTERS

Российская система противовоздушной обороны за сутки перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, — заявил Конашенков.

Отмечается, что украинские дроны сбиты в районах населенных пунктов Рубежное, Кременная и Золотаревка ЛНР, а также Горловка, Трудовское ДНР. Помимо этого беспилотники удалось ликвидировать в Очереватом и Чапаевке Запорожской области.

Ранее KP.RU рассказывал, как российским военным удалось «обуздать» снаряды HIMARS. После того, как в руках военных специалистов появилась не только ракета, но и блоки управления оружием, инженеры нашли наиболее эффективную систему их поражения.