Минобороны: Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях Фото: REUTERS

Российские войска отразили 13 атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, — говорится в сводке по Краснолиманскому направлению.

Потери противника на Донецком направлении составили более 300 военнослужащих, а все шесть атак на этом направлении были пресечены. Еще шесть атак противник предпринял на Купянском направлении, в ходе которых потерял около 60 бойцов и несколько единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российская система ПВО за сутки перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожила 25 украинских беспилотников. Дроны ВСУ были ликвидированы в нескольких районах ДНР, ЛНР и в Запорожской области.