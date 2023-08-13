Видео уничтожения FPV-дроном спутниковой системы Starlink показало Минобороны РФ Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения комплекта спутниковой связи Starlink, который использовали Вооруженные силы Украины. Кадры опубликованы пресс-службой ведомства.

— Операторами FPV-дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

На кадрах можно увидеть, что замаскированный комплекс Starlink находился в полуразрушенном здании, а после обнаружения дрон сбросил на него боевой заряд.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники российскими беспилотниками на Запорожском направлении. На кадрах российские дроны уничтожают бронемашины ВСУ и автомобили повышенной точности, которые доставляют бойцов на линию соприкосновения.