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НовостиПолитика13 августа 2023 11:49

Видео уничтожения FPV-дроном спутниковой системы Starlink показало Минобороны РФ

Замаскированный комплект спутниковой системы был обнаружен операторами дрона
Роман ПОЛОСИКОВ
Видео уничтожения FPV-дроном спутниковой системы Starlink показало Минобороны РФ Фото: стоп-кадр из видео

Видео уничтожения FPV-дроном спутниковой системы Starlink показало Минобороны РФ Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения комплекта спутниковой связи Starlink, который использовали Вооруженные силы Украины. Кадры опубликованы пресс-службой ведомства.

— Операторами FPV-дронов была вскрыта замаскированная точка связи Starlink, используемая боевиками ВСУ. Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

На кадрах можно увидеть, что замаскированный комплекс Starlink находился в полуразрушенном здании, а после обнаружения дрон сбросил на него боевой заряд.

Ранее Министерство обороны опубликовало видео уничтожения украинской военной техники российскими беспилотниками на Запорожском направлении. На кадрах российские дроны уничтожают бронемашины ВСУ и автомобили повышенной точности, которые доставляют бойцов на линию соприкосновения.