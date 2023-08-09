Видео уничтожения техники ВСУ российскими беспилотниками показало Минобороны Фото: REUTERS

Министерство обороны России в среду, 9 августа, показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

По данным российского оборонного ведомства, украинскую технику выявляются операторы fpv-дронов. После обнаружения она уничтожается российскими беспилотниками.

В частности, на видео показаны кадры ликвидации бронеавтомобилей, а также автомобилей повышенной проходимости, которые доставляют украинских солдат на передовую.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины российским дроном-камикадзе «Ланцет». Замаскированная САУ, ведущая огонь, была обнаружена российским беспилотником на Южнодонецком направлении. По артустановке был нанесен удар барражирующим боеприпасом.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в июле украинская армия потеряла 2227 единиц вооружения. Так, ВСУ потеряли в прошедшем месяце десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.