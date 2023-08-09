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НовостиПолитика9 августа 2023 9:07

Видео уничтожения техники ВСУ российскими беспилотниками показало Минобороны

На кадрах показана ликвидация украинских бронеавтомобилей
Екатерина КОСОБОКОВА
Видео уничтожения техники ВСУ российскими беспилотниками показало Минобороны

Видео уничтожения техники ВСУ российскими беспилотниками показало Минобороны

Фото: REUTERS

Министерство обороны России в среду, 9 августа, показало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

По данным российского оборонного ведомства, украинскую технику выявляются операторы fpv-дронов. После обнаружения она уничтожается российскими беспилотниками.

В частности, на видео показаны кадры ликвидации бронеавтомобилей, а также автомобилей повышенной проходимости, которые доставляют украинских солдат на передовую.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины российским дроном-камикадзе «Ланцет». Замаскированная САУ, ведущая огонь, была обнаружена российским беспилотником на Южнодонецком направлении. По артустановке был нанесен удар барражирующим боеприпасом.

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в июле украинская армия потеряла 2227 единиц вооружения. Так, ВСУ потеряли в прошедшем месяце десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.