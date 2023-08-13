Трамп заявил, что его шансы победить Байдена на выборах близки к 100% Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы над нынешним главой государства Джо Байденом близка к ста процентам. Об этом он рассказал в интервью британской газете Times.

— Близки к 100 процентам, — ответил Трамп на вопрос о своих шансах на победу в президентской гонке в 2024 году.

Также бывший президент подчеркнул, что не видит себе конкурентов среди республиканцев на грядущем январском праймеризе. По его словам, он не видит оппонента в своем однопартийце Роне Десантисе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сошел с ума и обезумел, а также стал «ментальной катастрофой» для всей Америки. По его мнению, нынешний глава государства глуп и некомпетентен, а политика Байдена и всей его администрации ведет Соединенные Штаты в ад и представляют реальную угрозу для всей страны.