«Жизнь на 360»: Филипп Киркоров похвастался достижениями своего сына Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный исполнитель Филипп Киркоров решил похвастаться успехами своего сына Мартина в его увлечении вейксерфингом. Король российской поп-эстрады выложил видео в котором его наследник делает трюки на доске в море.

— Жизнь на 360. Мартин сделал это! Горжусь!, — написал Киркоров под публикацией.

В комментариях под постом артиста, поклонники также массово хвалили Мартина за его прогресс. Некоторые из фанатов отмечали, что он делает довольно рискованные трюки и выглядит при этом очень уверенным. Помимо умений Киркорова-младшего, люди подчеркивают, что сын все больше похож на своего отца.

Ранее KP.RU рассказывал, как помолодевший Филипп Киркоров отдыхал в Италии и даже немного заигрывал с 77-летней актрисой Хелен Миррен. Папарацци запечатлели, как 56-летний артист целовал ее руки и говорил ей комплименты.