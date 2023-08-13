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НовостиПолитика13 августа 2023 14:45

Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению украинского конфликта

По его словам, переговоры в Джидде были только началом
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению украинского конфликта

Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению украинского конфликта

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости продолжать прикладывать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.

Как считает канцлер, переговоры в Джидде были очень важны. Необходимо признать, что данное мероприятие было "только началом", но уже очень особенным. Кроме стран Африки и Латинской Америки в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер заявил, что это может стать одним из путей, чтобы достичь мира.

"Нам нужно продолжать переговоры потому что они усиливают давление на Россию вместе с тем, чтобы она осознала, вывела войска и сделала мир возможным", - заявил Шольц в интервью ZDF.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о призывах к переговорам с Россией. По его словам, такие инициативы очень тревожат Киев.