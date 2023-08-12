Сенатор Пушков: призывы к переговорам с Россией сильно тревожат власти Украины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о призывах к переговорам с Россией. Член Совфеда отметил, что у Киева не получится сделать так, чтобы такие голоса угасли.

«В Киеве заявили, что намерены решительно бороться с призывами к миру, откуда бы они ни исходили. Это очень тревожит Киев», - напомнил Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что киевский режим намерен задействовать международное право для того, «чтобы эти голоса угасли».

«Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга, начиная от Бразилии и Юга? Это заранее проигранная партия», - резюмировал сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предстоящий политический сезон сложным для Киева, отметив, что все больше стран призывают к переговорам с Москвой. Украина будет делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали, отмечал Кулеба.

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин ранее подчеркивал, что Украина отказывается вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но не может их навязывать, говорил российский лидер.