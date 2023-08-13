«Мальчик-вампир»: В Польше нашли пугающее захоронение ребенка с замком на ноге Фото: REUTERS

Археологи нашли в польской деревне Пень таинственное захоронение «ребенка-вампира», на ноге у которого был навесной замок. Ученые заявили, что останки относятся к XVII веку. Об этом рассказали в издании Daily Mail со слов профессора университета Николая Коперника Дариуша Полиньски.

Он рассказал, что мальчик был похоронен лицом вниз, а специалисты предположили, что замок на его ноге должен был не дать ему восстать. По словам Полиньски, в народных верованиях такие практики описывались именно как антивампирские.

При этом захоронение лицом вниз тоже имело определенный смысл, поскольку люди верили, что так ребенок будет «кусать землю и не причинит вреда живым». Профессор считает, что люди не понимали, что вампиров не существует, а все их обряды — издевательство над усопшими.

Самым невероятным в этой находке стало то, что неподалеку от нее ранее была обнаружена «женщина-вампир». У нее также был замок на пальце ноги, а возле ее шеи был серп, который был установлен так, чтобы покойная не смогла встать.

Ранее стало известно, что археологи нашли самый древний текст на кириллице. Исследователям удалось найти свинцовый оберег с древним текстом молитвы на кириллице в болгарской крепости.