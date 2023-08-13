Россиянка погибла при падении с высоты в Паттайе Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В таиландской Паттайе россиянка погибла в результате падения с высоты. Об этом пишет газета Bangkok Post, ссылаясь на полицию.

По информации издания, 32-летняя женщина из России незадолго до гибели находилась в квартире на 7 этаже. Там же был и 30-летний россиянин. По его словам, женщина упала случайно.

Полиция также сообщила, что свидетель ЧП был в состоянии алкогольного опьянения и не желал изначально сотрудничать со следствием. Правоохранители продолжают расследовать все детали и обстоятельства гибели гражданки России

Ранее минимум 36 человек стали жертвами лесных пожаров на популярном туристическом курорте Лахайна на Гавайях. Об этом сообщили власти округа Мауи. Лесные пожары были спровоцированы сильным ветром от прошедшего урагана Дора, они застали врасплох жителей острова Мауи.