Польша ждет от США ударных вертолетов для защиты восточного фланга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши ждут от Соединенных Штатов поставок ударных вертолетов Apache. Они вместе с танками Abrams позволят укрепить оборону на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак. По его словам, Польша ждет решения конгресса США на следующей неделе.

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache", - заявил Блащак, пишет ТАСС.

Кроме того, он добавил, что так танки Abrams вместе с Apache смогут создать такой барьер, который способен закрыть так называемые брестские ворота. Речь идет об участке в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.

Ранее глава Брестской области Юрий Шулейко заявил, что на границе Польши и Белоруссии сложилась "жестко натянутая" ситуация.