В Нигере полиция разогнала митинг в поддержку свергнутого президента Фото: REUTERS

В Нигере сотрудники полиции разогнали демонстрацию местных жителей в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает местное издание Aïr Info в своих соцсетях.

По данным издания, один из организаторов демонстрации был задержан полицейскими.

"Сегодняшним утром манифестация в поддержку свергнутого президента была разогнана сотрудниками национальной полиции", - отмечается в сообщении издания в соцсетях.

Напомним, в конце июля военные Нигера объявили по национальному телевидению об отставке действующего президента Мухаммеда Базума.

12 августа стало известно, что пятеро солдат погибли после атаки французских военных на национальную гвардию Нигера. Сообщалось, что французские военные атаковали национальную гвардию Нигера и "освободили террористов", помимо этого была информация и о нарушении воздушного пространства страны.