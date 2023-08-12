Нигер обвинил французских военных в гибели пяти солдат своей нацгвардии

В Нигере заявили о гибели нескольких солдат после столкновения французских военных с нацгвардией. Фото: REUTERS

Пятеро солдат погибли после атаки французских военных на национальную гвардию Нигера. Об этом сообщает в пятницу 11 августа портал ActuNiger, ссылаясь на информацию, полученную от командования нацгвардии.

Сообщается, что инцидент произошел 9 августа. По информации портала, французские военные атаковали национальную гвардию Нигера и «освободили террористов». Также сообщалось о нарушении воздушного пространства страны.

«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых», - пишет портал, уточнив, что погибшие военные похоронены в Ниамее, а раненые госпитализированы.

Ранее сообщалось, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

МИД России предостерег от военного урегулирования конфликта в Нигере.

Тем временем мятежники пригрозили убить президента Нигера Базума в случае интервенции.