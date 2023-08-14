Самолет разбился на авиашоу в США. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет МиГ-23 разбился на авиашоу в США в воскресенье 14 августа. Об этом информирует пресс-служба международного аэропорта Детройта.

Сообщается, что самолет упал на парковку жилого комплекса в населенном пункте Бельвилль около Детройта и задел несколько автомобилей. Оба члена экипажа катапультировались, они не пострадали.

Самолет выполнял показательный полет в программе авиашоу. После аварии организаторы шоу объявили о его досрочном завершении. Федеральное авиационное управление США занимается расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 12 августа в Черняховском районе Калининградской области упал истребитель Су-30 Балтийского флота, выполнявший учебно-тренировочный полет. Экипаж самолета погиб. Крушение произошло в безлюдной местности, жертв среди гражданского населения нет.

В январе 2023 года самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного лайнера было 72 человека.