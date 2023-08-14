«Ты бесполезен»: американцы возмутились поведением Байдена Фото: REUTERS

Читатели газеты The Daily Mail из Соединенных Штатов возмутились отдыхом президента Джо Байдена, который на фоне разрушительных пожаров в Гавайях беззаботно катается на велосипеде в родном Делавэре. При этом журналисты попытались спросить, есть ли в его планах поездка в пострадавший штат, на что он, крутя педали, формально ответил «изучаем этот вопрос» и даже не остановился.

— Держись подальше. Ты бесполезен, — написал один из читателей портала с ником zmjunkie.

Возмущение было и по поводу того, что Байден за последние три года слишком часто бывает в отпуске, что люди считают непозволительным для главы государства.

Пользователя John1017 возмутило то, что в то время, как Джо Байден счастливо катается, его сограждане потеряли все на Гавайях. При этом комментатор отметил, что на фоне таких ужасных событий президент еще и думает, нужно ли ему ехать туда.

Один из пользователей назвал его «улыбчивым шутом», а также отметил, что за годы его правления, в Соединенные Штаты прибыли около восьми миллионов нелегалов, а еще несколько миллионов уже в пути. В этой ситуации даже демократы начали отстаивать свои города, а Джо Байден выглядит как «национальный позор».

Ранее стало известно, что общий ущерб от пожаров на Гавайях оценили в 5,5 миллиардов долларов. Огонь уничтожил 210 строений из которых большая часть — жилые здания.