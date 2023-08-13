На Гавайях оценили примерную сумму ущерба от пожаров на островах

На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после лесных пожаров Фото: REUTERS

Власти округа Мауи сообщили, что примерная стоимость восстановления Гавайских островов от последствий лесных пожаров может обойтись в 5,52 миллиарда американских долларов.

Лесные пожары, охватившие Гавайские острова, повредили или уничтожили 2170 строений, среди которых 86 процентов - это жилые здания. Статистика разрушений опубликована на странице властей Мауи в соцсетях.

Ранее KP.RU писал, что природные пожары на островах Мауи и Большом вызваны сильным ветром от прошедшего урагана Дора, который застал врасплох жителей Гавайского архипелага в ночь на 10 августа. Люди, в том числе и дети, ныряли в океан, чтобы спастись от огня.

Пожар уничтожил несколько населенных пунктов на островах, в том числе популярный туристический город Лахайна. Он выгорела дотла, а на Гавайях было объявлено чрезвычайное положение.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что число жертв от пожаров на Гавайских островах достигло 89 человек.