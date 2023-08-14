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НовостиПолитика14 августа 2023 5:07

Сенатор Пушков заявил, что слова Шольца о переговорах по Украине — пустышка

По его мнению, Запад не намерен идти на переговоры
Роман ПОЛОСИКОВ
Сенатор Пушков заявил, что слова Шольца о переговорах по Украине — пустышка

Сенатор Пушков заявил, что слова Шольца о переговорах по Украине — пустышка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по ситуации на Украине для прекращения конфликта «ничего не значат». Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

— Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того, — говорится в публикации сенатора.

Пушков считает, что пока не наступит «качественно новая ситуация» Запад намерен выступать против любых переговоров, а очередные слова о дипломатических усилиях по ситуации на Украине — пустышка.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал продолжать переговоры по разрешению украинского конфликта. Он считает, что прошедшая в Саудовской Аравии встреча была только началом. Канцлер уверен, что эти переговоры могут быть стартом в достижении мира и положить конец ситуации на Украине.