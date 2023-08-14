Россиянам рассказали о новом способе мошенничества в Telegram Фото: Shutterstock

Для обмана россиян мошенники начали использовать специальных Telegram-ботов, которые позволяют подменять номера различных госорганов и спецслужб. В одной из схем злоумышленники используют стационарный номер регионального управления ФСБ. Об этом рассказали РИА Новости со слов эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александры Пожарской.

— Теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов, которые позволяют подменять номера на любые нужные. Особенность этих ботов в том, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, а значит, операторам сложнее верифицировать подмену номера, — рассказала Пожарская.

Она также подробно рассказала о случае обмана, который использовали мошенники с подменой номера регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Сначала мошенники создали поддельный Telegram-аккаунт директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова, а после разослали его коллегам сообщения о скором звонке из спецслужб.

Уже после этого, используя подмену номера на стационарный номер Федеральной службы безопасности, один из сотрудников получил звонок, в ходе которого ему сообщили о подозрении «в поддержке ВСУ».

Пожарская рассказала, что с помощью этих Telegram-ботов у мошенников теперь есть шанс более убедительно вводить людей в заблуждение, поскольку при проверке номера потенциальная жертва будет получать подтверждение того, что звонивший номер действительно принадлежит силовым структурам.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать схему обмана при помощи зараженных вирусами шаблонов документов. Они позволяют им удаленно менять реквизиты в различных договорах, вставляя свои данные в поле получателя средств.