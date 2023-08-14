Болтон: политика Байдена только оттягивает поражение Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена только оттягивает поражение Украины.

По его словам, причины медленного наступления украинских войск кроются в медленных поставках помощи Украине. Как он считает, споры о поставках оружия, а также страх эскалации и действия России привели к «парализующей осторожности» некоторых стран.

Тем временем, как отмечает экс-помощник президента США, Североатлантический альянс проявляет «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — написал он в статье для газеты The Wall Street Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев обвинил инструкторов НАТО в провале наступления. Отмечалось, что руководство украинской армии решило «действовать по-своему», игнорируя западных советников.