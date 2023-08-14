Гладков: многоэтажный дом в Белгороде пострадал в результате атаки беспилотника Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде поврежден многоэтажный дом. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте».

— По вчерашнему происшествию на улице Есенина. Специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника, — говорится в публикации.

Также губернатор рассказал, что в результате атаки беспилотника произошло падение вентилируемого фасада, а в пяти квартирах выбиты окна. Помимо этого повреждены 16 автомобилей.

Гладков подчеркнул, что будет проведено повторное обследование, после которого специалисты начнут восстановительные работы. Владельцам поврежденных автомобилей выплатят компенсацию после оценки ущерба.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что обломки украинского беспилотника упали на жилой дом в Белгородской области. В результате происшествия никто не пострадал.