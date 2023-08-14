11 человек погибли в ДТП на автотрассе Ереван-Гюмри в Армении Фото: pixabay.com

В ночь на понедельник, 14 августа, на автотрассе Ереван-Гюмри в Армении произошло ДТП, жертвами которого стали 11 человек. Об этом заявили в спасательной службе Министерства внутренних дел страны.

Как уточнили в ведомстве, столкновение пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузовика «ЗИЛ» произошло на 90-м километре автотрассы Ереван-Гюмри около населенного пункта Ланджик.

«В результате ДТП погибли 11 человек», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.

По данным МВД Армении, еще шесть человек были госпитализированы в больницу в Гюмри, а позже один из пострадавших доставлен в ереванский медцентр.

Напомним, 2 августа этого года недалеко от Гранд-Каньона в американском штате Аризона перевернулся автобус с более чем 50 туристами. Как писал сайт KP.RU, жертвой этого ДТП стал один человек, а восемь получили серьезные травмы.