У солиста группы "Непара" 49-летнего Александра Шоуа родился сын

У 49-летнего певца Александра Шоуа родился сын Фото: из соцсетей

У солиста группы «Непара» Александра Шоуа родился сын. Певец стал отцом уже в третий раз. О счастливом событии в семье артиста стало известно из социальных сетей группы.

У Шоуа уже есть две дочери, одна из которых от первого брака певца. На данный момент неизвестно, как прошли роды избранницы исполнителя Натальи и ее состояние. Сам Александр тоже пока не комментирует появление на свет наследника. Имя новорожденного тоже пока остается в тайне.

О беременности жены Александра Шоуа стало известно только в конце апреля, а до этого она долго не могла забеременнеть. Пара дважды прибегала к ЭКО, но в итоге у них получилось зачать ребенка естественным путем.

Ранее KP.RU рассказывал, что у 64-летнего Алека Болдуина родился восьмой ребенок. Его супруга Хилария подарила многодетному отцу дочь, которую назвали Иларией Каталиной Иреной.