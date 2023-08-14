Орешкин: экономика России трансформируется быстрее, чем прогнозировали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика начал трансформироваться быстрее, чем кто-либо прогнозировал. Такое заявление сделал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Помощник отметил, что российская экономика выросла во втором квартале этого года на 4,9% к 2022 году, а также более того, рост ко второму кварталу 2021 года.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал … Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику», - сказано в сообщении, опубликованном колонке для ТАСС.

Орешкин назвал очевидным то, что быстрая фаза восстановления экономики была завершена, а далее рост замедлится до более устойчивых 2–2,5% в год.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика адаптировалась к вызовам и показала устойчивый рост.