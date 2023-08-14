Орешкин: нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ослабление рубля делает структурную перестройку российской экономики, поэтому нормализация курса ожидается уже в ближайшее время. Такое заявление сделал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС.

— Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения, — говорится в публикации.

Орешкин также подчеркнул, что в интересах российской экономики — сильный рубль. Основной же причиной его ослабления он назвал мягкую денежно-кредитную политику, добавив при этом, что Центробанк обладает необходимыми ресурсами для нормализации нынешней ситуации.

Ранее Максим Орешкин заявил, что экономика России трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Он отметил, что нефтегазовый ВВП демонстрирует сильную динамику роста.