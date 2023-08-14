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НовостиВ мире14 августа 2023 7:30

Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

По словам главы МВД республики, задержанные распространяли пропагандистские материалы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство внутренней безопасности (ABW) и польская полиция провела задержание двух российских граждан по обвинению в «шпионаже». Такое заявление в понедельник, 14 августа, сделал министр-координатор спецслужб, глава МВД Польши Мариуш Каминьский, отметив, что задержанные распространяли пропагандистские материалы.

«ABW совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter польского министра.

Каминьский уточнил, что задержанным предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже. Они были помещены под стражу.

Напомним, в конце марта этого года Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранного гражданина, которому было предъявлено обвинения в шпионаже в пользу России. Как писал сайт KP.RU, задержанному грозит десять лет лишения свободы.