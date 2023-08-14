Девочка пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Белгороде пострадала десятилетняя девочка. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом рассказал исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов в беседе с РИА Новости.

— Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить, — рассказал Тулинов.

Он добавил, что уже в ближайшее время девочку направят в операционную. Других подробностей о пострадавшей главврач не сообщил.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате происшествия несущие конструкции дома не пострадали. В пяти квартирах выбиты окна.

Помимо этого в результате атаки беспилотника поврежден вентилируемый фасад, обломки которого упали вниз и повредили 16 автомобилей. После проведения экспертиз, владельцам авто выплатят компенсацию.