Курс доллара превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Курс доллара впервые с 23 марта прошлого года поднялся выше 101 рубля в ходе торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11:11 мск американская валюта стоила 101,01 рубля. Через три минуты курс доллара замедлил рост и торговался на уровне 100,93 рубля.

В свою очередь курс евро прибавил 1,72% и вырос до 110,62 рубля, курс юаня увеличился на 1,26% – до 13,889 рубля.

Напомним, ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов назвал причиной ослабления рубля торговый баланс. По его словам, изменения в стоимости российской валюты связаны с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.

Сайт KP.RU разбирался, почему на самом деле ослаб рубль и что будет с ценами в России на фоне роста доллара и евро.